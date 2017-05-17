Порошенко назвал условия снятия блокировки с российских сайтов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов пересмотреть решение о блокировании российских сайтов, когда закончится "российская агрессия".

"Я могу отметить, что сразу же после прекращения российской агрессии против Украины, сразу, когда последний российский солдат покинет уверенную независимую территорию Украины, мы будем готовы к пересмотру этого решения", - заявил Порошенко журналистам после церемонии подписания документа о внесении изменений в законодательство Евросоюза для предоставления безвизового режима гражданам Украины.

Во вторник был обнародован указ Порошенко, который утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка российских граждан и организаций, в отношении которых введены санкции. В перечень вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. Под санкции попали целый ряд российских СМИ. Кроме того, украинцам запретили доступ к социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.

Ранее председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко заявил, что в ближайшее время реализовать решение невозможно, поскольку процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету". Затраты на блокирование российских сайтов он оценил в один миллиард долларов.