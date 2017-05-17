В Страсбурге подписан акт о безвизовом режиме для Украины

Председатель Европарламента Антонио Таяни и министр внутренних дел председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали 17 апреля законодательный акт о введении безвизового режима для граждан Украины.

Церемония подписания прошла в Страсбурге. Присутствовал на ней и президент Украины Петр Порошенко. Необходимости в его подписи не было, так как документ является внутренним решением ЕС.

Подписанный законодательный акт еще необходимо опубликовать, после чего, по прошествии двадцати дней, он вступит в силу. Согласно источникам агентства "Интерфакс-Украина", публикация документа может состояться уже в среду. Таким образом, безвизовый режим может начать действовать уже в первой половине июня 2017 года.