Последнее обновление: 17.05.2017 17:50

В Страсбурге подписан акт о безвизовом режиме для Украины

Председатель Европарламента Антонио Таяни и министр внутренних дел председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали 17 апреля законодательный акт о введении безвизового режима для граждан Украины.

Церемония подписания прошла в Страсбурге. Присутствовал на ней и президент Украины Петр Порошенко. Необходимости в его подписи не было, так как документ является внутренним решением ЕС.

Подписанный законодательный акт еще необходимо опубликовать, после чего, по прошествии двадцати дней, он вступит в силу. Согласно источникам агентства "Интерфакс-Украина", публикация документа может состояться уже в среду. Таким образом, безвизовый режим может начать действовать уже в первой половине июня 2017 года.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Апрель 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Май 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование