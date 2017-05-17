Совет Европы и HRW осудили запрет российских соцсетей в Украине

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьнрн Ягланд выразил обеспокоенность украинским запретом на крупные российские интернет-сервисы и социальные сети.

"Блокировка соцсетей, поисковиков, почтовых сервисов и новостных сайтов противоречит нашему общему пониманию свободы слова и прессы.

Более того, подобные широкомасштабные запреты нарушают принцип пропорциональности", - говорится в заявлении Ягланда.

Кроме того, правозащитная организация Human Rights Watch призвала украинские власти немедленно отменить свое решение. "Это еще один пример того, с какой легкостью президент Порошенко необоснованно пытается взять под контроль общественную дискуссию в Украине", - считает эксперт Human Rights Watch по Украине Таня Купер.

Правозащитники напоминают, что Киев подписал Европейскую конвенцию по правам человека, а также Международный пакт о гражданских и политических правах, которые гарантируют свободу слова, включая доступ к информации.

Указ президента Украины Петра Порошенко о введении санкций в отношении российских интернет-сервисов "Яндекс" и Mail.ru, а также социальных сетей "В контакте" и "Одноклассники" был 17 мая опубликован в газете "Правительственный курьер" и, таким образом, вступил в законную силу. Между тем эксперты указывают, что провайдеры не в состоянии полностью