Последнее обновление: 17.05.2017 15:47

Беларусь может ввести ответные меры на действия ФТС по непризнанию сертификатов ЕАЭС

Беларусь не исключает введения ответных мер на действия Федеральной таможенной службы по непризнанию сертификатов ЕАЭС, сообщил сегодня журналистам председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько

"Если понадобится и будет необходимость, мы будем рассматривать подобные вопросы (введение ответных мер). На сегодня такое решение не принималось", - отметил Юрий Сенько, которого цитирует БелТА.

По его словам, Государственный таможенный комитет направил письмо в Федеральную таможенную службу, где выразил озабоченность нынешним положением дел, а также на имя руководителя ЕЭК, чтобы решить этот вопрос на наднациональном уровне.

"Пока эти вопросы не разрешены окончательно, наши эксперты участвуют в их обсуждении. Надеемся на разумное разрешение в ближайшее время", - сказал Юрий Сенько.

ФТC не принимает документы об оценке соответствия продукции требованиям единых технических регламентов Таможенного союза, выданные и зарегистрированные в Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане, при таможенном декларировании товаров при пересечении таможенной границы России.

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