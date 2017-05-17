Испания намерена судить "русскую мафию"

Суд над россиянами и испанцами, предполагаемыми членами так называемой "русской мафии", начнется в Национальной судебной палате Испании (НСПИ) 12 июня и продлится до 6 июля 2017 года, сообщил DW испанский юридический источник.

Процесс состоится в Третьем отделе по уголовным делам НСПИ под председательством судьи Феликса Альфонсо Гевары. Обвиняемым, привлеченным к ответственности за членство в преступной группировке и отмывание в Испании преступно нажитых капиталов, грозят сроки от 5 с половиной до 8 с половиной лет, а также денежный штраф, совокупный размер которого составляет 2,7 миллиарда евро.

Аресты фигурантов предстоящего процесса были произведены еще в 2008 году в рамках полицейской операции "Тройка". В руках полиции оказались предприниматели Геннадий Петров, Александр Малышев, Юрий Саликов, Леонид Христофоров, Леонид Хазин, Михаил Ребо и другие. В соответствии с опубликованным в печати в 2016 году заключением испанской прокуратуры, они обвиняются в принадлежности к питерским Тамбовскому и Малышевскому преступным сообществам. Привлечены к уголовной ответственности и их испанские подельники.

Из документа прокуратуры также явствует, что капиталы - речь идет о миллионах евро - которые "прокручивались" в Испании с 1996 года через 19 созданных группировкой компаний, были получены в России преступным путем, в частности, в результате вымогательства и рейдерских захватов собственности. Следствие выявило также, что у действовавших в Испании лиц были в России высокие покровители, к примеру, генерал-полковник полиции Николай Аулов и бывший зампред следственного комитета РФ Игорь Соболевский.

Между тем руководитель мадридского центра юридических исследований Vestigere Анхель Аусин Ибаньес, который выступит на мадридском процессе в качестве адвоката одного из фигурантов дела, заявил DW, что судебное разбирательство ему представляется "непростым". По его словам, предварительное следствие длилось слишком долго. Это заставило следственные органы освободить до суда всех подозреваемых, и многие из них этим воспользовались для побега. Они находятся ныне в России, которая, как известно, своих граждан для суда за границей не выдает.

Естественно, продолжил юрист, всем обвиняемым направлены повестки на суд, но надежды на то, что в Испанию явится, к примеру, лидер группировки Петров или его ближайшие помощники Малышев и Христофоров, крайне малы. Так что, скорее всего, реальные сроки получат лишь второстепенные фигуранты, а главным, в случае вынесения обвинительных приговоров, грозит разве что конфискация имеющейся у них в Испании недвижимости и невозможность выехать за пределы России, учитывая, что они будут постоянно в поле зрения Интерпола, заключил Аусин Ибаньес.