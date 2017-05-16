В Саудовской Аравии вирус-вымогатель атаковал компьютеры госструктур

Компьютеры некоторых государственных и частных организаций в Саудовской Аравии оказались заражены вирусом WannaCry, сообщил во вторник Центр электронной безопасности королевства.

"Проведенные центром расследования и анализ подозрительных случаев подтвердили заражение вирусом WannaCry компьютеров ряда структур в государственном и частном секторах, но ущерб, нанесенный им, незначителен по сравнению с ущербом в других странах мира. Центр продолжает работать с пострадавшими структурами и сотрудничать с ними для исправления ситуации", - отмечается в сообщении.

В центре отметили, что разослали инструкции различным структурам о том, что делать в случае заражения вирусом их компьютеров. Саудовские специалисты по электронной безопасности подчеркнули, что "принимают превентивные меры для защиты сети от атак вируса".

В то же время саудовский новостной портал "Ахбар ас-Саудия" сообщил, что два дня назад из-за заражения вирусом-вымогателем оказалась парализована работа 18% компьютеров саудовской телекоммуникационной компании Saudi Telecom Company, которая обеспечивает доступ к мобильной связи и интернет-услугам миллионам пользователей в королевстве.

Ранее директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, на Украине и Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.

Как стало известно ранее, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.