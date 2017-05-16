Путин разрешил ФСБ изымать земли

Владимир Путин наделил Федеральную службу безопасности (ФСБ) правом изымать земельные участки для государственных нужд. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с указом изменения вносятся в положение о ФСБ России, утвержденное указом президента страны от 11 августа 2003 года № 960. «Внести... изменение, дополнив пункт 9 подпунктом 73 следующего содержания: принимает в пределах своих полномочий решения об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации», — говорится в документе.

Из него также следует, что реализация указа не потребует увеличения штатной численности военнослужащих и гражданского персонала органов ФСБ или выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

ФСБ попросила наделить ее правом изымать земли в конце августа 2016 года. В спецслужбе отмечали, что новые полномочия позволят ей «в полной мере обеспечить решение задач, возложенных на ФСБ России действующим законодательством».

Ранее с аналогичной просьбой выступила Федеральная служба охраны (ФСО) России. В конце марта 2017 года Путин подписал указ о наделении ведомства правом изымать земли для госнужд.