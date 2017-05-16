Усиление мер безопасности в египетских аэропортах обошлось в $45 миллионов

Египетские власти потратили на усиление мер безопасности в международных аэропортах страны более 45 миллионов долларов, сообщил бывший глава Союза туристических палат Египта и член совета директоров Египетской холдинговой компании по управлению аэропортами Ильхами аз-Заят.

"Мы реализовали много мер в сфере безопасности аэропортов, стоимость этих мер составила более 45 миллионов долларов", - сказал он.

По словам аз-Заята, в вопросе обеспечения безопасности аэропортов Египта есть очевидный прогресс.

"Есть очевидный прогресс в мерах безопасности в аэропортах после завершения монтажа нового оборудования. При этом продолжатся подбор и обучение специалистов, работающих на этом оборудовании. Мы нуждаемся, примерно, в 7 тысячах гражданских сотрудников в настоящее время", - пояснил он.

Аз-Заят добавил, что египетские аэропорты "готовы принять туристов". При этом он признал, что одна из крупнейших в мире туристических компаний — британская Thomas Cook до сих пор не возобновила полеты в Шарм-эш-Шейх, сохраняя определенные претензии к обеспечению мер безопасности в аэропорту этого курорта.

"Но в то же время она увеличила число рейсов в Хургаду и Марса-Алям", - сказал он.

При этом член совета директоров Египетской холдинговой компании по управлению аэропортами выразил сомнение в том, что в ближайшее время может состояться очередной инспекционный визит российской делегации.

"Сложно представить, что последует приглашение российских инспектирующих комиссий, особенно в свете того, что говорится о приостановке консультаций по соглашению о безопасности авиасообщения", - отметил аз-Заят.

В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.