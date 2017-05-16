В Китае не заметили призыва Путина перекроить экономику Евразии

Визит президента РФ Владимира Путина в Пекин, где с большой помпой состоялся двухдневный форум стран-участниц проекта "Шелкового пути", не смог сдвинуть с мертвой точки застопорившийся разворот российской экономики на Восток, задуманный как ответ на санкции Запада и резкое обострение отношений с Евросоюзом.

Призывы Путина к созданию новой "Большой Евразии" - экономического и торгового союза, сопоставимого по мощи с ЕС, - были проигнорированы государственными китайскими СМИ, в то время как официальные лица, включая председателя КНР Си Цзиньпина, ограничились декларативными заявлениям, пишет finanz.ru.

В ходе своего выступления, текст которого размещен на сайте Кремля, Путин призывал "не просто наладить новые связи между государствами и экономиками", построив транспортные коридоры, а "изменить политический и экономический ландшафт" Евразии.

Для этого, по словам Путина, нужно "сложить потенциалы" Шанхайской организации сотрудничества, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии стран "Шелкового пути" с ЕАЭС, созданным из лояльных Кремлю государств бывшего СССР.

"Это без всякого преувеличения действительно цивилизационный проект" подразумевает создание "единого пространства сотрудничества от Атлантики до Тихого океана" и "должен показать мировому сообществу пример новаторского конструктивного будущего, основанного на справедливости", заявил Путин.

"Наполеоновский" призыв российского президента был практически полностью проигнорирован китайскими СМИ, пишет во вторник "Коммерсант".

Например, официальная газета Компартии КНР "Жэньминь жибао" разместила лишь по паре фраз из речей иностранных участников форума, в том числе Путина, и то на восьмой странице.

Сам проект "Шелкового пути", существующий уже 3,5 года, по-прежнему остается химерой и, похоже, пока используется лишь как пиар Си Цзиньпина, которому на 19м съезде КПК позднее в этому году предстоит добиваться прологнации своих полномочий, отмечают в обзоре аналитики Сбербанка России.

Практических экономических результатов нет: доля транзита китайских грузов через территорию России и Казахстана, несмотря на все декларации лишь 1,6%; ее стоимость по-прежнему в 1,5 раза выше, чем у морского маршрута. Фонд Шелкового пути объемом 40 млрд долларов поучаствовал лишь в 5 проектах, а Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) с капиталом в 100 млрд долларов выдал кредитов лишь на 2 млрд.

"Не существует даже конкретной карты наземного маршрута грузоперевозок из Китая в Европу. Имеется лишь список заявленных "экономических коридоров" - "Китай-Россия-Монголия", "Китай-Центральная Азия-Западная Азия" и т.д., которые Китай вписывает в перечень проектов "Пояса и пути", хотя изначально они таковыми не были", - говорится в обзоре Сбербанка.

Прояснить концепцию в ходе форуме прояснить так и не удалось, говорит замдиректора Института стран Азии и Африки Андрей Карнеев.

"Один пояс - один путь" может стать успешным проектом, но пока он больше похож на "концепцию научного развития", выдвинутую предыдущим лидером Китая Ху Цзиньтао. В момент изобретения она считалась прорывом в марксистско-ленинской теории", - напоминает эксперт, добавляя, что сейчас о ней мало кто вспоминает.

Следующий форум "Один пояс - один путь" состоится в Китае в 2019 году.