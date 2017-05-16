Франция оштрафовала Facebook за сбор данных пользователей

Национальная комиссия по информационным технологиям и свободе Франции (Commission nationale de l'informatique et des libertes, CNIL) оштрафовала социальную сеть Facebook на 150 тысяч евро, говорится в коммюнике регулятора.

"Вслед за объявлением в 2015 году Facebook об изменениях в политике использования данных CNIL осуществляла контроль на местах и онлайн с тем, чтобы проконтролировать соблюдение закона о защите данных", - говорится в заявлении.

В результате проверок были выявлены многочисленные нарушения закона. В частности, "Facebook использовал личные данные для адресной рекламы", отмечает регулятор.

В январе 2016 года руководство CNIL предложило Facebook исправить недочеты в течение трех месяцев. Позднее этот срок продлили. Однако изменений в работе, на которых настаивала французская сторона, не произошло.

В 2014 году CNIL оштрафовала за сбор персональных данных пользователей американский интернет-гигант Google. Французский регулятор был обеспокоен тем, что компания не предоставляет достаточных сведений о том, каким образом собирается и как долго хранится информация о пользователях.