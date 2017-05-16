В Турции арестованы 85 министерских работников

В Турции арестованы 85 работников министерств энергетики и образования в рамках расследования в отношении сети, возглавляемой радикальным проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого власти в Анкаре обвиняют в организации попытки путча в июле прошлого года. Об этом сообщает телекомпания CNN Turk, не проводя, однако, никаких подробностей относительно новой волны арестов.

Накануне в Турции был взят под стражу онлайн-редактор оппозиционной газеты Cumhurriyet Огуз Гювен, которого обвиняют в распространении террористической пропаганды. Ранее власти уже арестовали более 10 журналистов Cumhurriyet. Им угрожают наказания в виде лишения свободы на срок до 43 лет по обвинению в "оказании поддержки сети Гюлена".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник встречается в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. Эрдоган добивается экстрадиции Гюлена, проживающего в США.

В Турции формально арестовано уже более 50 тысяч человек по подозрению в симпатиях к Гюлену. Массовые задержания и аресты в Турции начались после провала попытки военного путча в июле 2016 года. В рамках кампании чистки около 150 тысяч человек, в основном госслужащих, силовиков и ученых, были уволены или отстранены от исполнения служебных обязанностей.