В Украине заблокировали «Яндекс», «Одноклассники» и «ВКонтакте»

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, в соответствии с которым вступает в силу решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении против ряда юридических и физических лиц «персональных специальных экономических и других ограничительных мер».

Документ, вступивший в силу с 15 мая 2017 года, предусматривает введение санкций в отношении 468 российских и украинских компаний, а также 1228 физических лиц.

В «черный список», в частности, попал ряд российских банков, авиакомпаний и СМИ, а также компании, предоставляющие услуги в интернете, в том числе Mail.ru Group, ООО «ВКонтакте» и ООО «Яндекс».