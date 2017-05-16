Последнее обновление: 16.05.2017 13:57

Киев заявил о планах отказаться от российского программного обеспечения

Депутаты городского совета Киева поддержали проект решения, который запрещает использовать российское программное обеспечение. Об этом сообщается на сайте киевского Горсовета.

Согласно сообщению, проект предусматривает принятие мер по кибербезопасности. Документ предлагает запретить программное обеспечение телекоммуникационного оборудования, которое разработали и изготовили российские компании, уточнили в Горсовете.

Запрет предлагается распространить на органы исполнительной власти, местного самоуправления и коммунальные предприятия, учреждения и организации, уточняется в сообщении. Кроме того, предлагается запретить использование программного обеспечения «страны-агрессора для закупок», отмечается на сайте Горсовета. Согласно проекту решения, в 2017 году Горсовет планирует разработать и внедрить собственные программные продукты, которыми будут пользоваться органы местной власти и коммунальные предприятия.

«Мы планируем применить конкурентный переход, создать собственное ПО. И затраты на внедрение программы будут даже меньше, чем ее годовое обслуживание», - отмечается в сообщении.

В конце апреля Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении киевской коммерческой структуры, которая незаконно продавала программный продукт российской компании «1С» на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

По мнению СБУ, российские спецслужбы вели «скрытый контроль» через эти программы за ситуацией в государственном и частном секторе экономики Украины, а также за предприятиями ЛНР и ДНР.

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