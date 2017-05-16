Макрон и Меркель выразили готовность реформировать Евросоюз

Канцлер Германии Ангела Меркель​ и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили возможную реформу Евросоюза, направленную на его укрепление, передает Associated Press.

«Сначала мы должны определить, что мы хотим изменить, и если выяснится, что надо изменить документы, мы готовы сделать это», — заявила Меркель. Она также отметила, что без внесения необходимых изменений Евросоюз «будет уязвим». Меркель также подчеркнула, что интересы двух стран в этом вопросе тесно связаны.

Президент Франции отметил, что Евросоюз нуждается в разработке дорожной карты. Он также выразил свою готовность вносить изменения, если это будет необходимо. По его словам, «глобальные реформы» нуждаются «в общей работе».

Эмманюэль Макрон встретился с Ангелой Меркель в Берлине. Это был его первый зарубежный визит в качестве президента. Макрон вступил в должность главы Франции накануне, 14 мая. В ходе церемонии он пообещал «вернуть французам их уверенность в себе».