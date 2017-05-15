Последнее обновление: 15.05.2017 17:11

Макрон назначил нового премьера Франции

Новым премьер-министром Республики Франция стал Эдуард Филипп. Об этом заявил генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер.

Филипп, 46-летний мэр города Гавр (Нормандия), депутат от партии "Республиканцы". Он станет новым лицом в правительстве.

Сам состав французского правительства будет назван во вторник, 16 мая.

Сразу после объявления имени нового главы Кабинета президент республики Эммануэль Макрон, инаугурация которого состоялась накануне, отправился в Берлин на встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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