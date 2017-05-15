Макрон назначил нового премьера Франции

Новым премьер-министром Республики Франция стал Эдуард Филипп. Об этом заявил генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер.

Филипп, 46-летний мэр города Гавр (Нормандия), депутат от партии "Республиканцы". Он станет новым лицом в правительстве.

Сам состав французского правительства будет назван во вторник, 16 мая.

Сразу после объявления имени нового главы Кабинета президент республики Эммануэль Макрон, инаугурация которого состоялась накануне, отправился в Берлин на встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.