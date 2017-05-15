Последнее обновление: 15.05.2017 17:11

Правительство перевело одних чиновников на новые должности, других - отправило в отставку

Постановлением Совмина №352 от 12 мая 2017 г. назначены одни чиновники и уволены другие.

Как сообщает правительство, в порядке перевода Иван Вежновец назначен заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли; Наталья Павлюченко - главой Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты; Сергей Сизин - заместителем Начальника Белорусского железной дороги.

Этим же постановлением освобождены: Игорь Качановский от должности заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды в связи с выходом в отставку; Эдвард Матулис - от должности заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли в связи с выходом в отставку; Елена Перминова - от должности директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Р в связи с переводом к другому нанимателю.

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