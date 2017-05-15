Последнее обновление: 15.05.2017 17:11

Президент Польши озвучил дату для конституционного референдума

Президент Польши Анджей Дуда предлагает провести референдум в стране по изменению Конституции РП 11 ноября 2018 года - на 100-летие восстановления независимости страны. Об этом он заявил в интервью изданию wSieci.

"Вскоре я назначу уполномоченного по проведению референдума. Голосование, которое я назначу, по согласию Сената, могло бы состояться 11 ноября 2018 года, или в этот период. Хочу, чтобы поляки впервые со времени смены строя могли сами решить, какой должна быть страна", - заявил Дуда.

Глава МВД Польши, один из лидеров правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Мариуш Блащак в понедельник заявил, что PiS поддержит инициативу президента.

Президент Польши Анджей Дуда объявил о необходимости проведения в 2018 году референдума относительно целесообразности изменения нынешней Конституции 3 мая - в день Конституции РП. Дуда отметил, что поляки имеют право высказаться по поводу того, фукционирует ли хорошо нынешняя Конституция, принятая в Польше в 1997 году, довольны ли поляки нынешним устройством, требует ли оно изменений и заслуживают ли Польша и поляки новой Конституции".

Политики ряда оппозиционных партий после этого заявили, что предложение Дуды вызывает беспокойство, поскольку сейчас нет никаких оснований менять Конституцию.

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