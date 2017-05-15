Шотландия стремится в ЕС, но не хочет переходить на евро

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что хочет, чтобы Шотландия была членом Европейского Союза, однако не принимала бы за национальную валюту евро, если страна когда-нибудь станет независимой.

По ее словам, это может быть "поэтапный подход", и Шотландия сначала может присоединиться к Европейской ассоциации свободной торговли, как Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария, передает Euractiv.

"Если Шотландия будет независимой... мы хотим, чтобы Шотландия стала полноправным членом Европейского Союза", - подчеркнула министр.

Она также добавила: "Мы не хотим вводить евро. Ни один из членов ЕС не может быть принужден к введению евро".

Как отмечается, на самом деле все новые члены ЕС, которые присоединились к блоку в 2004 году (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Словения, Эстония, Латвия, Литва, Кипр и Мальта), в 2007 году Болгария и Румыния, Хорватия в 2013 году, обязаны присоединиться к евро, согласно их договоров о вступлении.