Последнее обновление: 15.05.2017 17:11

Европол считает, что пик хакерской атаки пройден

Европол объявил, что рост числа жертв массированной хакерской атаки в Европе приостановился. Соответствующее заявление представитель полицейской организации Европейского Союза сделал 15 мая в Гааге.

"Очевидно, что количество пострадавших не увеличивается. Ситуация в Европе, как кажется, стабилизировалась. Это - успех", - отметил он.

Сотрудник Европола увязал эту тенденцию с тем, что владельцы компьютеров и системные администраторы, по всей видимости, наконец, выполнили "свое домашнее задание" и установили программные обновления, позволяющие защититься от вредоносной программы WannaCry.

Между тем в полицейской службе ЕС считают, что пока рано утверждать, кто стоит за атакой. "Мы работаем над тем, чтобы создать инструмент, который позволит" вычислить преступников, использующих вредоносную программу, заверил сотрудник Европола.

Атаке хакеров подверглись компьютерные системы немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn (DB), испанской телекоммуникационной системы Telefonica, российских "Мегафона", МВД РФ, Следственного комитета и РЖД.

Киберпреступники с помощью вируса-вымогателя WannaCry зашифровывают данные на компьютерах и требуют 300 долларов за разблокировку.

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