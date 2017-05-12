В Азербайджане заблокирован сайт "Радио Свобода"

В Азербайджане окончательно заблокирован сайт азербайджанской службы "Радио Свобода". Такое решение вынес в пятницу, 12 мая, суд в Баку на основании ходатайства министерства связи Азербайджана, сообщил корреспондент телеканала "Настоящее время" - совместного медиапроекта "Радио Свобода" и "Голоса Америки".

В целом суд заблокировал пять сайтов на территории Азербайджана, но при этом отклонил ходатайство блокировать эти сайты и впредь, если они будут работать под другими названиями. Блокировка имеет постоянный характер и может быть снята только по решению министерства связи.

Правительство в Баку приняло постановление о блокировке сайта азербайджанской службы "Радио Свобода" в конце марта. Прокуратура пришла к выводу, что сайт "Радио Свобода" и еще ряд ресурсов "представляют угрозу национальной безопасности". "Радио Свобода" с этим решением не согласилось и подало в суд, который, однако, встал на сторону чиновников.

Президент медиакорпорации "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" Томас Кент назвал действия властей Азербайджана попыткой открыто ввести цензуру и запугать независимую прессу в стране, что, по его словам, является посягательством на основные права человека и нарушением международных конвенций.

Один из основателей газеты "Азадлыг", сайт которой в Азербайджане также заблокирован, в интервью "Голосу Америки" обвинил в блокировке медиаресурсов жену президента страны Мехрибан Алиеву, которая в настоящее время занимает пост вице-президента Азербайджана.

Власти Азербайджана начали принимать меры против азербайджанской редакции "Радио Свобода" после публикации материалов расследования финансовых операций, связанных с семьей президента Азербайджана Ильхама Алиева и его ближайшим окружением. Именно с "Радио Свобода" сотрудничала журналистка Хадиджа Исмаилова, получившая тюремный срок после публикации материалов об оффшорах, связанных с семей Алиева.