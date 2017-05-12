Лукашенко назвал ненормальным отсутствие в Беларуси бизнеса компании Glencore.

"Много о вас слышал, о ваших успехах в бизнесе в последнее время. Наверное, ненормально, что такая мощная компания - шестая в Европе - не имеет никакого бизнеса, не имеет нормальных производственных контактов в Беларуси", - сказал Лукашенко на встрече с руководством швейцарской трейдинговой компанией Glencore International AG

"Хотел бы, чтобы мы договорились и смогли вместе работать по тем или иным направлениям", - добавил он.

Как сообщает пресс-служба правителя, на встрече присутствовали генеральный директор компании Айван Глазенберг и другие представители Glencore, а также российский бизнесмен Михаил Гуцериев.

Glencore International AG - один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных металлов. Представляя добывающие предприятия и компании всего мира, Glencore поставляет металлы, минералы, сырую нефть, продукты нефтепереработки, уголь, сельскохозяйственную продукцию своим заказчикам в автомобильной, металлургической, пищевой и энергетической отраслях.