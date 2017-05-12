Литва отказалась от пассажирских железнодорожных перевозок в Москву

Государственная компания "Литовские железные дороги" (Lietuvos gelezinkeliai) с понедельника перестанет цеплять свои вагоны к поезду Калининград-Вильнюс-Москва, сообщает пресс-служба ведомства.

Вместе с тем отмечается, что пассажирам "дадут возможность доехать до Москвы на поезде".

Заместитель директора "Литовских железных дорог" Линас Баужис считает, что этот шаг позволит улучшить эффективность компании и обеспечит качественное обслуживание клиентов. Всего перевозчик рассчитывает сэкономить таким образом до двух миллионов евро ежегодно.

"В дополнительных трех вагонах, следующих по маршруту Вильнюс-Москва, в среднем переезжало около 20 пассажиров. Маршрут Калининград-Вильнюс-Москва продолжит действовать, только в Вильнюсе к нему не будут прикрепляться дополнительно наши вагоны. Это сэкономит наши расходы, а средства будут направлены на более необходимые нужды для пассажиров – на улучшение качества услуг", - приводятся в релизе слова Баужиса.

В прошлом году "Литовские железные дороги" перевезли по маршруту Калининград-Вильнюс-Москва и обратно на 27% меньше пассажиров, чем в 2015 году.