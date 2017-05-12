Лукашенко летит в Китай на встречу с Си Цзиньпином

Лукашенко 13-16 мая совершит визит в Китай, сообщает его пресс-служба.

"В Пекине он примет участие в форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь», где изложит предложения по углублению и расширению сотрудничества на евразийском континенте с акцентом на совместном мирном взаимовыгодном развитии", - говорится в сообщении.

В рамках форума Лукашенко проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными лидерами.

"Запланирована также его встреча с председателем Китая Си Цзиньпином, на которой планируется обсудить дальнейшее практическое наполнение нового этапа белорусско-китайских отношений - доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Стороны рассмотрят перспективные направления взаимодействия в различных сферах, реализацию наиболее крупных и знаковых совместных проектов", - отмечается в сообщении пресс-службы.