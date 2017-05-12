Уровень пиратства в России за год вырос на 300%, рост продолжается в последние четыре года, об этом говорится в ежегодном отчете Торгового представительства США (USTR), пишет газета «Коммерсантъ».

Из отчета следует, что Россия в пятый раз подряд вошла в список приоритетного наблюдения экспертов. Вместе с Россией в этот список попали Алжир, Индонезия, Кувейт, Украина и еще шесть стран, в которых уровень защиты интеллектуальной собственности снижается. В России такая тенденция не меняется в последние четыре года, говорится в исследовании USTR.

По этим же данным, эксперты отметили и позитивную динамику: в 2016 году Мосгорсуд удовлетворил более 700 заявлений о принятии обеспечительных мер по защите интеллектуальной собственности.

Среди основных проблем с реализацией права на защиту интеллектуальной собственности в России USTR назвали законодательство в этой сфере, которое не подразумевает преследования владельцев коммерческих пиратских сайтов, а также нарушение прав на товарные знаки, высокий уровень контрафакта и непрозрачность обществ по коллективному управлению авторскими правами. Так, в 2016 году в России существенно выросло количество пиратских копий фильмов, записанных в кинотеатрах. Объемы роста составили 300% по отношению к этому же показателю 2015 года.

В конце марта Медиа-коммуникационный союз (МКС) предложил блокировать «зеркала» пиратских сайтов без суда. До этого, в феврале, правительство одобрило аналогичную инициативу. Она подразумевает дополнение существующего законодательства специальным термином «производный сайт в сети интернет», или «зеркало», определение порядка ограничения доступа к таким сайтам на основании обращений правообладателей в суд. Также законопроект обязывает операторов поисковых систем удалять из поисковой выдачи данные об указателях страниц.

Ранее, за год до этого, Роскомнадзор представил поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Среди инициатив ведомства было предложено приравнять «зеркала» к заблокированным сайтам, а за пропаганду средств обхода блокировки ввести штрафы.