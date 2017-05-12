Последнее обновление: 12.05.2017 09:51

Дания продлила временный контроль на границе с Германией до ноября

Дания продлила срок действия временного контроля на границе с Германией на шесть месяцев — до 12 ноября 2017 года, говорится в сообщении для прессы датского министерства по делам иммиграции.

Ранее в четверг Совет Евросоюза разрешил Австрии, Германии, Дании и Швеции продлить на период не более шести месяцев чрезвычайные меры контроля на границах Шенгена в целях борьбы с нелегальной миграцией.

"У меня нет сомнений в том, что пограничный контроль вместе с ужесточением иммиграционной политики, осуществленным правительством, оказывает профилактическое воздействие на поток мигрантов, который все еще находится на низком и поэтому управляемом уровне", - приводятся в сообщении для прессы слова министра по делам иммиграции Ингер Стёйберг.

Ранее о продлении на шесть месяцев мер контроля на границах объявила Швеция. Контроль на границе со странами Шенгенского соглашения в связи с наплывом беженцев в Швеции осуществляется с конца ноября 2015 года, а в Дании с 4 января 2016 года.

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