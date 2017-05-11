Лукашенко рассказал о качестве белорусских продуктов

Лукашенко заявил, что претензии к качеству белорусских продуктов необоснованны и призвал к честной конкуренции на продовольственном рынке.

"Когда нас сегодня упрекают, что у нас продукты питания не те, это уж слишком. Беларусь – единственная республика, которая сохранила ГОСТы, мы их ужесточили. Они жестче, чем в Евросоюзе", - сказал Лукашенко во время встречи с губернатором Ростовской области РФ Василием Голубевым.

Он отметил, что ужесточение требований было осуществлено, в том числе, после аварии на Чернобыльской АЭС, от последствий которых пострадала и Беларусь.

"Сегодня у нас с предприятия, фермы не выйдет плохая продукция, ее сразу проверят и отбракуют", - заявил Лукашенко, отметив также высокий уровень исходного сырья.

"Когда вы слышите мою резкую реакцию, это не потому, что Лукашенко слишком эмоционален. Дело не в эмоциях, а в том, что это нам слишком дорого стоило", - подчеркнул он, имея в виду модернизацию предприятий.

Лукашенко заявил, что если Россия и Беларусь создали единый рынок, то "зачем ставить подножки?" По его словам, если белорусская продукция не нужна на российском рынке, то республика переориентирует экспортные потоки, например, произведет сухое молоко и поставит его в Китай, страны Латинской Америки и Африки.

Однако российская сторона говорит о заинтересованности в белорусской продукции.

"Тогда не мешайте торговать. А если с кем-то конкурируем, тогда надо честно, искренне конкурировать – у нас свободный рынок", - заявил Лукашенко.

Касаясь проблемы попадания в РФ санкционной продукции, он поддержал предложение российской стороны "вместе смотреть на все, что движется через границу". "Когда мы начали в этом плане контролировать ситуацию, она мгновенно поменялась, она просто исчезла, дай бог, чтобы навсегда", - добавил он.

Ранее глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев назвал Беларусь, с момента введения в 2014 году продэмбарго нарастившую долю в поставках продовольствия в Россию с 1% до 15%, крупнейшей перевалочной базой санкционной продукции.