Европейская оборонная промышленность требует инноваций – Юнкер

Создание мощной оборонной системы требует инновационного подхода в оборонной промышленности Европы. Такое мнение высказал президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в интервью румынскому изданию Adevarul накануне официального визита в Румынию.

«Если сама Европа не позаботится о собственной безопасности, никто кроме нас этого не сделает. Однако для создания мощной европейской оборонительной системы в оборонной промышленности Европы необходимы инновации. Именно по этой причине я предложил для начала создать Европейский фонд обороны с целью активизации исследований и инноваций в этой отрасли», - отметил Юнкер.

По его мнению, создание европейской армии является не краткосрочной, а долгосрочной целью, а европейские государства обязаны со всей ответственностью отнестись к вопросу укрепления обороноспособности ЕС.

Председатель Европейской комиссии особо подчеркнул, что Румыния играет ключевую роль в обеспечении безопасности и обороны восточных границ Евросоюза.

«В Румынии второй по величине оборонный бюджет среди государств Восточной Европы. Это в значительной степени будет способствовать консолидации роли Румынии как важного стратегического игрока в сфере обороны и безопасности ЕС», - подытожил Юнкер.

Официальный визит председателя Еврокомиссии в Румынию приурочен к 10-летию вступления страны в ЕС. В рамках визита Юнкер встретится с президентом Клаусом Йоханнисом, премьер-министром Соріном Гріндяну, а также выступит с речью перед депутатами парламента.