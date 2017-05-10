ЕБРР отклонил жалобы России на отказ в инвестициях из-за Украины

Страны-акционеры Европейского банка реконструкции и развития отклонили жалобу России по поводу приостановки партнерства с нею в ответ на аннексию Крыма, сообщил банк.

Москва считает, что этот шаг противоречит внутренним правилам самого ЕБРР, для которого Россия некогда была крупнейшим рынком и пообещала сама отказать банку в финансировании.

ЕБРР был основан в 1991 году, чтобы помочь государствам на пространстве бывшего СССР, Центральной и Восточной Европы перейти к рыночной экономике, но расширил функции, сотрудничая и с другими регионами планеты.

Президент банка Сума Чакрабарти сказал, что решение о замораживании деятельности ЕБРР в России вслед за введенными в 2014-м западными санкциями является "окончательным и имеющим обязательную силу", и руководство банка не обсуждало условий для возобновления инвестиций.

Министр экономики России Максим Орешкин обвинил международный банк в политическом вмешательстве.

"Мы видим, что ЕБРР стал инструментом внешней политики, а не институтом развития", - сказал в Никосии министр, которого цитирует российское госинформагентство ТАСС.

"И мы также подчеркиваем, что мы не намерены участвовать в докапитализации банка, когда это будет необходимо."

Европейский банк реконструкции и развития ранее назначил главным экономистом бывшего советника Кремля Сергея Гуриева, бежавшего на Запад в 2013 году из опасений преследования.