Последнее обновление: 10.05.2017 18:03

Литва нашла подрядчика для строительства забора на границе с Россией

Компания Gintrėja стала подрядчиком для строительства металлического забора на границе Литвы с Россией в Калининградской области. Об этом сообщается на сайте Службы охраны государственной границы Литвы.

Всего планируется возвести 44,6 км забора, который будет проходить по сухопутной границе Литвы с Польшей и Россией. Забор будет начинаться от Виштитиса, который находится на границе с Россией и на берегу Виштынецкого озера, затем пойдет по районам Шакяйский и Вилкавишкский к реке Неман.

Стоимость работ по возведению забора — €1,3 млн. Закончить установку забора планируется к 20 декабрю 2017 года.

В январе Lietuvos žinios со ссылкой на министра внутренних дел республики Эймутиас Миниунаса сообщало, что Литва планирует построить ограждение на границе с Россией. По его словам, рядом с заграждением будет установлена модернизированная система наблюдения за границей. Миниунас отмечал, что ограждение не будет «китайской стеной». Он пояснял, что цель заграждения — защита от контрабанды.

Общая протяженность сухопутной границы Литвы с Россией — 255 км. Как сообщало Lietuvos žinios, граница, которая разделяет Литву и Калининградскую область, обозначена специальными знаками и 13-метровой контрольной линией.

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