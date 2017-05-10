Италия вернула контроль на границе

Италия временно ввела пограничный контроль с целью усиления безопасности в связи с проведением встречи лидеров стран Большой семерки (G7). Об этом сообщает STA.

"Италия временно вернет пограничный контроль в среду из-за запланированного саммита G7 в Таормине, который пройдет 26-27 мая", - говорится в сообщении.

Встреча министров финансов G7 состоится 11-12 мая в итальянском городе Бари.

Контроль будет введен до 30 мая. Пассажирам необходимо будет иметь при себе удостоверение личности или паспорт, чтобы пересечь границу.