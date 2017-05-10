ФРГ впервые предоставила убежище военнослужащим из Турции

Впервые политическое убежище в Германии получили несколько турецких военнослужащих и их семьи.

В понедельник, 8 мая, МВД Германии подтвердило появившиеся ранее сообщения ряда немецких СМИ.

Телеканалы WDR и NDR, а также мюнхенская газета Süddeutsche Zeitung опубликовали информацию об удовлетворении первых ходатайств о политическом убежище граждан Турции с дипломатическими паспортами. Согласно этим данным, во всех этих случаях речь идет о военных, которые до их увольнения из турецкой армии находились в составе размещенных в Германии сил НАТО.

За период с попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года до начала мая 2017 года власти ФРГ получили прошения о предоставлении убежища от 414 турецких военнослужащих, дипломатов, судей и других госслужащих высокого ранга и членов их семей, сообщили далее СМИ, сославшись на источник в МВД Германии.

Как отмечает агентство AFP, предоставление убежища гражданам Турции с дипломатическими паспортами может еще более осложнить и без того крайне напряженные отношения Берлина и Анкары. В конце января министр обороны Турции Фикри Ышык призвал Германию отклонять прошения об убежище турецких офицеров.