Китай сообщил об успешном испытании ракет нового типа

Китай провел испытание ракет нового типа в Бохайском заливе. Об этом сообщает китайское агентство Xinhua со ссылкой на Министерство обороны КНР.

«Ожидаемый результат достигнут», - говорится в заявлении ведомства. Когда именно было проведено испытание Минобороны не уточнило.

В ведомстве также отметили, что испытание проводилось в рамках ежегодных плановых учений. Его провели с целью приобретения необходимых навыков вооруженными силами для того, чтобы «справиться с угрозами национальной безопасности», — отмечается в заявлении.

В конце февраля Китай заявил о намерении запустить новую ракету-носитель ​средней грузоподъемности «Чанчжэн-8» до конца 2018 года, сообщала китайская газета China Daily со ссылкой на руководителя проекта Ли Тунъюя.

Ракета предназначена для запуска коммерческих спутников. По словам руководителя проекта, на разработку ракеты у Пекина может уйти до трех лет. Однако при благополучном стечении обстоятельств первый тестовый запуск может быть произведен в конце 2018 года.