Последнее обновление: 10.05.2017 18:03

Макрон сулит Путину санкции и укрепление НАТО

Поборники либеральной демократии и свободной торговли быстро приветствовали Эммануэля Макрона в качестве избранного президента Франции.

Тем временем на международной арене уже появилась вероятная проигравшая сторона - Россия, пише Bloomberg.

После того, как Ангела Меркель обрела нового союзника в лице Макрона, президент Владимир Путин, который стремится расширить влияние РФ в Европе и добиться отмены антироссийских санкций, столкнется с обретшим новые силы единым фронтом в Берлине и Париже.

"В результате этих выборов Владимир Путин оказался в проигрыше и, возможно, в серьезном проигрыше, - сказал Дэниел Фрид, бывший помощник госсекретаря США по Европе и Евразии. - Очевидно, что предпочтительный для Путина кандидат проиграл, и проиграл решительно".

Макрон также станет единомышленником для мировых лидеров, которым предстоит налаживать контакт с непредсказуемым президентом США Дональдом Трампом на предстоящих саммитах G-7, G-20 и НАТО. Его появление в числе лидеров также может оказаться неудобным для Трампа. Макрон продвигает собственную кампанию "покупайте европейское", которая может столкнуться с торговой повесткой администрации США.

Макрон баллотировался как кандидат перемен, но победил он не на лозунгах ностальгии и национализма, сказал Фрид. "Таким образом, он теперь выступает в качестве непосредственного противовеса Трампу интеллектуально и идеологически", - отметил он.

При Макроне Франция, похоже, будет поддерживать Евросоюз, помогать защищать евро и придерживаться прежней позиции в НАТО. Его предвыборная программа также предполагает продолжение экономических санкций против России до тех пор, пока не будут выполнены условиям Минских соглашений 2014 года.

В то время, как мировые лидеры поздравляли Макрона с победой, Трамп сказал в ходе телефонного звонка, что хочет тесно сотрудничать с новым президентом Франции в противостоянии "общим вызовам". В поздравлении, направленном Путиным, говорится, что важно преодолеть "взаимное недоверие" и объединить силы для обеспечения международной безопасности.

В июле и сентябре ЕС предстоит решение о продлении двух пакетов санкций в отношении России еще на шесть месяцев. Любой из 28 членов ЕС имеет право блокировать решение, поэтому поддержка со стороны Франции становится для Меркель особенно важной.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Апрель 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Май 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование