Макрон сулит Путину санкции и укрепление НАТО

Поборники либеральной демократии и свободной торговли быстро приветствовали Эммануэля Макрона в качестве избранного президента Франции.

Тем временем на международной арене уже появилась вероятная проигравшая сторона - Россия, пише Bloomberg.

После того, как Ангела Меркель обрела нового союзника в лице Макрона, президент Владимир Путин, который стремится расширить влияние РФ в Европе и добиться отмены антироссийских санкций, столкнется с обретшим новые силы единым фронтом в Берлине и Париже.

"В результате этих выборов Владимир Путин оказался в проигрыше и, возможно, в серьезном проигрыше, - сказал Дэниел Фрид, бывший помощник госсекретаря США по Европе и Евразии. - Очевидно, что предпочтительный для Путина кандидат проиграл, и проиграл решительно".

Макрон также станет единомышленником для мировых лидеров, которым предстоит налаживать контакт с непредсказуемым президентом США Дональдом Трампом на предстоящих саммитах G-7, G-20 и НАТО. Его появление в числе лидеров также может оказаться неудобным для Трампа. Макрон продвигает собственную кампанию "покупайте европейское", которая может столкнуться с торговой повесткой администрации США.

Макрон баллотировался как кандидат перемен, но победил он не на лозунгах ностальгии и национализма, сказал Фрид. "Таким образом, он теперь выступает в качестве непосредственного противовеса Трампу интеллектуально и идеологически", - отметил он.

При Макроне Франция, похоже, будет поддерживать Евросоюз, помогать защищать евро и придерживаться прежней позиции в НАТО. Его предвыборная программа также предполагает продолжение экономических санкций против России до тех пор, пока не будут выполнены условиям Минских соглашений 2014 года.

В то время, как мировые лидеры поздравляли Макрона с победой, Трамп сказал в ходе телефонного звонка, что хочет тесно сотрудничать с новым президентом Франции в противостоянии "общим вызовам". В поздравлении, направленном Путиным, говорится, что важно преодолеть "взаимное недоверие" и объединить силы для обеспечения международной безопасности.

В июле и сентябре ЕС предстоит решение о продлении двух пакетов санкций в отношении России еще на шесть месяцев. Любой из 28 членов ЕС имеет право блокировать решение, поэтому поддержка со стороны Франции становится для Меркель особенно важной.