Виноградники Бордо, Шампани и Коньяк пострадали от сильнейших заморозков

Почти половина урожая на виноградниках во французском регионе Бордо может быть потеряна в этом году из-за апрельских заморозков, серьезно пострадали также виноградники в регионах Коньяк и Шампань, сообщает в субботу газета Le Monde.

В межпрофессиональном совета вин Бордо (CIVB) сообщили, что резкое падение ночных температур в конце апреля оказало "разрушительное воздействие" на многие виноградники.

"Такого масштаба заморозков не было с 1991 года. По нашим оценкам, мы потеряли 50% урожая",- рассказал представитель ассоциации Бернар Фарж. В ряде мест ущерб еще может быть еще значительнее: в знаменитом винодельческом районе Сент-Эмильон потери могут составить 80%, в Медоке – под 90%.

Виноделы из региона Коньяк также заявляют о существенном ущербе. "Из 75 тысяч гектаров этого наименования 25 тысяч были уничтожены на 80%-100%, на 15 тысячах гектарах ущерб оценивается на уровне 10-30%", — сообщил Жан-Бернар де Ларкье, глава межпрофессионального союза региона Коньяк BNIC.

В регионе Шампань, по первоначальным оценкам, погибли от 20 до 25% площадей виноградников. В Бургундии сильно пострадали виноградники Шабли (20%). Кроме того, заморозки затронули винодельческие районы в Окситании и Альзасе.

По предварительным оценкам, в денежном выражении ущерб от заморозков только для региона Бордо может составить 1,5 миллиарда евро. Как указывает издание, уже новому правительству, которое будет сформировано после выборов, вероятно, придется столкнуться с требованиями производителей о смягчении налоговой нагрузки и отсрочке платежей.