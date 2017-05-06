На химзаводе в Бресте произошел выброс хлора

В Бресте на заводе бытовой химии произошла утечка кислоты.

"6 апреля в 9-06 брестским спасателям поступило сообщение об утечке паров химического вещества из оборудования в цехе по производству бытовой химии на территории ОАО «Брестбытхим» в Бресте по ул. Белорусской, 51", - говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

По предварительным данным, пары азотной и ортофосфорной кислоты попали в помещение 30х50 м. В результате с подозрением на отравление химическим вещество для осмотра в больницу госпитализирован слесарь предприятия, добавили в ведомстве.

Согласно информации, работники МЧС эвакуировали 20 человек, проводятся работы по осаждению паров вещества.

"Угроза распространения за пределы здания отсутствует. Причина утечки и точный состав вещества устанавливаются", - говорится в сообщении МЧС.