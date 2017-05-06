Курсы наличной валюты в банках Минска на 6 мая 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,012 рубля и составил 1,883 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,003 рубля и составил 1,887 рубля.

Максимальная покупка евро снизился на 0,012 рубля и составила 2,069 рубля, минимальная продажа выросла на 0,007 рубля и составила 2,07 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,24 рубля (вырос на 0,03 рубля), минимальный курс продажи составил 3,25 рубля (вырос на 0,01 рубля).