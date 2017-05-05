Курсы наличной валюты в банках Минска на 5 мая 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,025 рубля и составил 1,895 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,018 рубля и составил 1,89 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,044 рубля и составила 2,081 рубля, минимальная продажа выросла на 0,021 рубля и составила 2,063 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,21 рубля (снизился на 0,05 рубля), минимальный курс продажи составил 3,24 рубля (снизился на 0,04 рубля).