На местных выборах в Великобритании победили консерваторы

На региональных выборах в Великобритании уверенную победу одержала Консервативная партия нынешнего премьер-министра страны Терезы Мэй.

Оппозиционная Лейбористская партия, как и предсказывалось прогнозами, существенно уступила консерваторам. Однако главными неудачниками выборов стали правые популисты из партии UKIP, которые потеряли представительства почти во всех региональных парламентах.

На региональных выборах определялись владельцы почти 4900 депутатских кресел. После подсчета всех голосов консерваторы увеличили свое представительство суммарно на 558 мандатов. В одиннадцати региональных парламентах они получили абсолютное большинство. Лейбористы потеряли 320 кресел, либеральные демократы - 37, а UKIP - 114 из 115. Помимо этого, в шести городских агломерациях впервые выбирали глав региональных администраций, в том числе в Бирмингеме, Манчестере и Ливерпуле. В четырех случаях победили консерваторы, в двух - лейбористы.

Некоторые эксперты рассматривают голосование в Уэльсе, Шотландии и части Англии как "пробные" в преддверии предстоящих 8 июня общенациональных парламентских выборов, хотя другие заявляют о преждевременности подобных заключений. При этом опросы предсказывают консерваторам убедительную победу.

В середине апреля Тереза Мэй неожиданно объявила досрочные парламентские выборы, чтобы заручиться максимальной поддержкой избирателей перед переговорами о выходе Великобритании из состава Евросоюза, которые обещают быть весьма трудными.