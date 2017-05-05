Китайский конкурент российского самолета МС-21 впервые поднялся в воздух

Первый китайский магистральный авиалайнер C919 начал первый тестовый полет, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV), которое ведет прямую трансляцию.

C919 поднялся в небо в 14.00 по местному времени из аэропорта Пудун в Шанхае. Возле взлетно-посадочной полосы были установлены места для приглашенных гостей и представителей СМИ.

Изначально испытания были намечены на 10:00 по местному времени, однако их перенесли на вторую половину дня из-за облачности.

Лайнер пробудет в воздухе более часа, самолет должен подняться на высоту в три тысячи метров. Экипаж воздушного судна состоит из пяти человек: командира, его помощника, эксперта-наблюдателя и двух инженеров.

В начале января сообщалось, что тестовые полеты C919 начнутся в феврале, однако сроки были перенесены.

Коммерческие поставки нового самолета начнутся только после тестовых полетов, которые, как планируются, продлятся в течение трех лет.

C919 — проект первого китайского магистрального авиалайнера вместимостью 158 мест эконом-класса и дальностью полета до 5,5 тысячи километров. Проект реализуется COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) с широким привлечением западных поставщиков.

COMAC уже получил заказ на 570 самолетов. Всего компания планирует реализовать не менее двух тысяч C919.

Китайский самолет можно расценивать как конкурента российскому самолету МС-21, однако C919 уступает ему по техническим характеристикам.

Крейсерская скорость Comac C919 составит 834 километра в час, а МС-21 — 870 километров в час. Сравнить цены пока невозможно — китайские разработчики не объявляли стоимость своей продукции.