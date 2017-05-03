Первый китайский авиалайнер C919 совершит дебютный полет 5 мая

Дебютный полет первого китайского авиалайнера C919 состоится 5 мая, пишет в среду газета Shanghai Daily со ссылкой на местные СМИ.

На прошлой неделе сообщалось, что первый тестовый полет запланирован на начало мая, но точная дата не называлась.

Как проинформировала шанхайская радиостанция Shanghai ERC News Radio, взлет будет совершен из международного аэропорта Пудун в Шанхае.

Ранее C919 успешно прошел скоростные испытания на взлетно-посадочной полосе аэропорта Пудун в Шанхае. В начале января сообщалось, что тестовые полеты C919 начнутся в феврале, однако они так и не были начаты.

В середине ноября 2016 года были завершены ключевые испытания двигателей C919. Как отмечалось ранее, все технические испытания будут завершены, вероятнее всего, в 2017 году, после чего самолет будет официально сдан в эксплуатацию. Также сообщалось, что в коммерческое пользование самолет поступит только после тестовых полетов, которые, как планировалось ранее, будут проводиться в течение трех лет.

Авиалайнер C919 — проект первого китайского магистрального авиалайнера вместимостью 158 мест эконом-класса и дальностью полета до 5,5 тысячи километров. Проект реализуется COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) с широким привлечением западных поставщиков. По последним данным, COMAC уже получил заказ на 570 самолетов. Всего COMAC планирует в будущем реализовать не менее 2 тысяч авиалайнеров.