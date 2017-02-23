В 2021 году Китай планирует начать продажи крупнейшего в мире самолета-амфибии. Об этом пишет Hyser.com.

Первые летные испытания китайского самолета-амфибии собираются начать уже летом 2017 года, но перед тем, как он впервые взлетит, его необходимо как следует протестировать.

На данный момент самолет уже прошел почти все испытания, поэтому инженеры уже готовятся к полету, заканчивая отладку систем, а пилоты изучают нюансы и особенности пилотирования.

Самолёт-амфибия AG-600 находится в разработке уже семь лет. До 2009 года в Китае не было самолетов подобного типа. Положительные результаты видны уже сейчас: разработчики начали получать заказы на самолет от различных ведомств и китайских компаний, пишет издание.

Специалисты, разработавшие AG-600, поясняют, что самолет можно будет использовать для широкого круга задач, в том числе для выполнения поисково-спасательных операций, перевозки грузов, пассажиров и тушения пожаров.

Самолёт может набрать 12 тонн воды всего за 20 секунд. По габаритам он сопоставим с Boeing-737, взлётная масса самолета - 53 тонны, а дальность полёта - 4,5 тысяч километров.