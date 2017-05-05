SpaceX пообещала запустить на орбиту спутники для раздачи интернета

Компания SpaceX пообещала запустить на орбиту спутники, которые смогли бы раздавать интернет-сигнал на земную поверхность. О планах компании комитету сената США в письменном заявлении рассказала вице-президент компании Патрисия Купер.

По ее словам, сеть спутников, которая позволит ловить интернет-сигнал из космоса, будет насчитывать 4425 аппаратов. Купер отметила, что спутники позволят охватить почти всю поверхность Земли, вне зависимости от географической удаленности.

Необходимость запуска подобной системы в SpaceX объяснили тем, что миллионы людей по всему миру не имеют качественного доступа во Всемирную сеть. По мнению Купер, это касается и США. «Как известно комитету, миллионы американцев за пределами городов не имеют надежного доступа в интернет. Более того, даже в городских условиях у большинства американцев нет возможности выбора между провайдерами, и они могут искать дополнительные возможности для получения высокоскоростного доступа», — сообщила она в заявлении.

При этом по всему миру запрос на получение доступа к интернету еще выше. Согласно данным ООН, которые приводит Купер в заявлении, 57% населения планеты не имеют возможности пользоваться интернетом. Для решения этой проблемы SpaceX планирует обеспечить всеобъемлющий доступ к Сети по всему миру. Для этого планируется как создать орбитальную группировку космических аппаратов, так и построить наземную инфраструктуру для ее управления. Сами спутники должны располагаться на высоте от 1100 до 1325 км. В дальнейшем SpaceX может дополнить группировку спутников космическими аппаратами, которые будут находиться на более близких орбитах.

Тестовый запуск одного из спутников SpaceX обещает провести уже в 2017 году. Все остальные спутники планируется поэтапно запустить до 2024 года c помощью многоразовых ракет Falcon 9. Ожидается, что это снизит стоимость программы до доступных объемов.

Ранее, 21 апреля, глава SpaceX Илон Маск пообещал разработать за четыре года технологию связи человеческого мозга с компьютером. А в феврале SpaceX анонсировала запуск космических туристов к Луне в 2018 году.