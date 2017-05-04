Макрон и Ле Пен разошлись во взглядах на евро, терроризм в ходе теледебатов

Ультраправый кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен и ее соперник, центрист Эммануэль Макрон, в среду спорили о будущем Франции, евро и способах борьбы с терроризмом в ходе ожесточенных теледебатов в преддверии второго тура президентских выборов, который состоится в воскресенье.

Согласно опросам общественного мнения, 39-летний Макрон обойдет 48-летнюю Ле Пен на 20 процентов на выборах, которые, как считают многие, станут главными для страны за несколько десятилетий.

Для Ле Пен, возглавляющей партию "Национальный фронт", дебаты, которые смотрели миллионы человек, были последней крупной возможностью убедить избирателей в заслугах своей избирательной программы, включающей борьбу с нелегальной иммиграцией, выход из еврозоны и проведение референдума о членстве Франции в ЕС.

Однако 63 процента зрителей сочли Макрона более убедительным, показал опрос компании Elabe для BFMTV, укрепивший его статус фаворита выборов.

Обмениваясь резкими репликами со своим оппонентом, Ле Пен делала акцент на карьере Макрона, бывшего инвестиционного банкира и министра экономики, назвав его продолжателем курса непопулярного социалистического правительства и "вышедшим из-под контроля кандидатом глобализации".

В свою очередь Макрон критиковал Ле Пен за политику отказа от евро, назвав это фатальным планом, который приведет к валютной войне, и обвинил ее в отсутствии предложений для решения экономических проблем Франции, таких как хроническая безработица.

Наиболее ожесточенным было обсуждение вопросов национальной безопасности, болезненной темы для Франции, где с 2015 года от рук исламистских боевиков погибли более 230 человек.

Ле Пен обвинила Макрона в слишком мягкой позиции по отношению к исламистам: "У вас нет плана (в области безопасности), но вы снисходительны к исламистскому фундаментализму", - сказала она.

В ответ Макрон сказал, что в случае победы сделает борьбу с терроризмом своим приоритетом, обвинив Ле Пен в неверных решениях.

"Я возглавлю борьбу против терроризма исламистов на каждом этапе. Но то, что они хотят, та ловушка, которую они для нас подготовили, это то, что вы предлагаете - гражданская война", - сказал он.

Макрон подверг критике основную политическую инициативу Ле Пен, подразумевающую отказ от евро и возвращение к франку, вынуждая ее ответить, как это будет работать на практике, и обвинив свою соперницу в "махинациях" и "полном отсутствии подготовки" к данному вопросу.

В свою очередь лидер "Национального фронта" назвала евро "валютой банкиров, а не народа".

Два кандидата в президенты Франции выдвинули диаметрально противоположные взгляды на будущее страны. Макрон призвал к либеральным реформам, чтобы дать толчок французской экономике, тогда как Ле Пен выступила за проведение протекционистской торговой политики в защиту рабочих мест.

Аналитик исследовательского института IFOP Фредерик Даби сказал, что дебаты были "непривычно ожесточенными, резкими и жесткими".

"Стратегия Ле Пен заключалась в том, чтобы заставить Макрона оступиться, но на самом деле ей это не удалось", - сказал он Reuters.