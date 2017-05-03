Израиль сокращает взносы в ООН, протестуя против резолюции по Иерусалиму

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился удержать миллион долларов из взносов в бюджет ООН в знак протеста против резолюции, которая, по его словам, отрицает суверенитет еврейского государства над Иерусалимом.

В принятом накануне решении Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Израиль назван оккупирующей державой, а проводимые им раскопки и иные работы в Восточном Иерусалиме, включая исторический центр города, осуждаются как нарушение международного права.

"Вчера ЮНЕСКО вновь приняла оторванное от реальности решение по поводу статуса Израиля в Иерусалиме — столице еврейского народа на протяжении трех тысяч лет… У этих систематических нападок есть цена. Я дал указание гендиректору МИД Ювалю Ротему вычесть миллион долларов из средств, которые Израиль переводит ООН", - сказал Нетаньяху на заседании правительства.

"Израиль не будет безучастно наблюдать за призывами организации к отрицанию нашего суверенитета в Иерусалиме", - пообещал он.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, занятые в ходе войны 1967 года и позднее аннексированные. Мировое сообщество аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими по меньшей мере на часть Иерусалима.

Израиль не в первый раз отвечает сокращением взносов на враждебные, с его точки зрения, решения ООН и ее специализированных учреждений.