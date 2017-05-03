Последнее обновление: 03.05.2017 17:52

Евросоюз анонсировал новый визовый стикер для шенгена

В Евросоюзе предварительно утвердили новый дизайн и степени защиты стикера, который вклеивается в паспорта при выдаче шенгенских виз.

Соответствующую договоренность относительно нового законодательного регламента между Европарламентом и Советом ЕС одобрили в среду послы стран-членов.

«Регламент устанавливает новый общий дизайн визового стикера с целью укрепления безопасности и предотвращения мошенничества. Нынешний визовый стикер находится в обращении уже 20 лет и был скомпрометирован серьезными инцидентами относительно подделок и мошенничеств», - объяснили ситуацию в Совете ЕС.

Далее, по процедуре, новый формат единого визового стикера для Шенгенской зоны должны вновь утвердить Европарламент и Совет ЕС.

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