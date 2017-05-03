Приоритетом для Чехии при председательстве в СЕ будут права человека

Во время своего председательства в Совете Европы, начинающегося 19 мая, Чехия будет акцентировать внимание на таких темах, как права человека, правовое государство, поддержка демократии и образования, сообщил в среду, после заседания правительства, его пресс-секретарь Мартин Айрер.

"Чешская Республика с 19 мая председательствует в Совете Европы. Правительство одобрило главные приоритеты: права человека, правовое государство, поддержка демократии и поддержка образования", - написал Айрер в Twitter.

Председательские функции в Совете Европы Чехия будет исполнять с 19 мая по 15 ноября 2017 года.