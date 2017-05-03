Американские сенаторы озаботились защитой от «Роснефти» в Венесуэле

Марко Рубио, Джон Маккейн и ряд других влиятельных сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии, намерены внести в парламент США проект закона о введении санкций против ряда венесуэльских политиков и чиновников.

По данным агентства, речь идет об индивидуальных санкциях в отношении лиц, вовлеченных в коррупционные сделки, а также причастных к действиям, «подрывающим демократию».

В проекте закона также содержится призыв к президенту США Дональду Трампу предпринять необходимые действия для того, чтобы предотвратить переход инфраструктурных активов американских компаний под контроль «Роснефти».

В начале апреля 2017 года члены Комитета конгресса США по иностранным делам призвали Минфин страны проверить сделку «Роснефти» и венесуэльской нефтяной компании PDVSA, в рамках которой «Роснефть» якобы получила залоговые права на 49,9% американского оператора НПЗ и нефтепроводов Citgo Holding.

По мнению конгрессменов, такая сделка может «серьезно подорвать национальную безопасность и энергетическую независимость США».

«Роснефть» в своем отчете за 2016 год отразила четыре аванса PDVSA на общую сумму $1,485 млрд в рамках контракта на поставку нефти, однако не сообщала о переходе ей залоговых прав на Citgo.