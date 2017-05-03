КС Молдовы признал незаконным пребывание российских солдат в Приднестровье

Конституционный суд Молдовы во вторник, 2 мая, признал неконституционным пребывание российских солдат на территории Приднестровского региона республики.

Суд подчеркнул, что Молдова является нейтральной страной, а принцип нейтралитета не противоречит ее конституции и законодательству. В то же время судьи отметили, что "около 11 процентов территории Молдовы является оккупированной, а российская армия не была выведена из Приднестровского региона".

Конституционный суд также пришел к выводу, что "принцип нейтралитета не препятствует участию Молдовы в миротворческих операциях и военных учениях, направленных на повышение боеспособности армии для того, чтобы обеспечить безопасность страны".

Два года назад в Конституционный суд обратилась Либеральная партия Молдовы, требуя признать неконституционным пребывание российских миротворцев на территории Приднестровья.