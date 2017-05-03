В Великобритании распущен парламент в связи с досрочными выборами

В Великобритании в среду, 3 мая, распущен парламент в связи с предстоящими 8 июня внеочередными выборами.

Премьер-министр Тереза Мэй в среду проинформирует королеву Елизавету Вторую о своих дальнейших шагах.

Ряд депутатов нынешнего парламента объявили, что не будут участвовать в следующих выборах. Среди них - нынешний министр финансов Джордж Осборн, который станет главным редактором лондонского журнала Evening Standard. Выдвигать свою кандидатуру не будет и Дуглас Карзуэлл, единственный депутат британского парламента от евроскептиков - правопопулистской Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP).

По словам депутата от партии лейбористов Гизелы Стюарт, которая была активным участником кампании за выход Великобритании из ЕС, пришло время "передать эстафету" другим политикам.