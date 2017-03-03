Центрист Макрон будет лидировать в первом туре президентских выборов во Франции - опрос

Центрист Эммануэль Макрон опередит конкурентов в первом туре президентских выборов во Франции, обойдя лидера крайне правых Марин Ле Пен, согласно результатам опроса Odoxa.

Согласно опросу, бывший министр экономики получит 27 процентов голосов во время первого тура выборов 23 апреля, за ним последует Ле Пен с 25,5 процента голосов, а Фрасуа Фийон выйдет из гонки с 19 процентами.

Тем не менее, если от борьбы откажется Фийон, чья кампания разваливается из-за подозрений в бюджетных выплатах членам его семьи, то его соратник Ален Жюппе окажется на первом месте с 26,5 процента голосов, если решит выставить свою кандидатуру.

В случае такого сценария Макрону лишь с большим трудом удастся пробиться в решающий тур против Жюппе 7 мая, завоевав 25 процентов голосов против 24 процента для Ле Пен.

Тем временем, пресс-секретарь Франсуа Фийона объявил в пятницу о своей отставке, что стало одним из самых громких увольнений среди членов предвыборной кампании канидата от консерваторов.

"Я решил прекратить исполнять обязанности пресс-секретаря Франсуа Фийона", - написал в твиттере Тьерри Солер, который был организатором французских праймериз.